Camp de hockey 2017: prêts pour la saison!

Plus d’une centaine de jeunes de 5 ans à 14 ans ont participé au camp de remise en forme de l’école Entraînement Hockey Toyota, la seule école de hockey charlevoisienne.

Par Gilles Fiset

Du 21 au 24 août à l’aréna de Clermont, 104 jeunes hockeyeurs de la région accompagnés de cinq ou six autres jeunes sportifs de Québec se sont remis en forme pour le début de la saison de hockey. « C’est certain qu’ils ont bougé durant l’été, mais ils n’ont pas fait travailler les mêmes muscles et souvent, pendant les vacances, on mange moins bien, on se lève plus tard. On camp comme celui-là permet de se remettre en forme, mais aussi de reprendre de bonnes habitudes et de commencer la saison sur de bonnes bases », affirme Mélanie Brassard qui a fondé l’école de hockey il y a deux ans. « Je suis mère de quatre garçons qui jouent au hockey et il fallait souvent aller à l’extérieur pour les camps ou les cliniques de hockey. Je me suis alors décidé à en lancer une en me disant que l’on a des gens capables d’entrainer nos jeunes ici », explique-t-elle.

Des invités de marque

L’école réservait une grande surprise à ses élèves. Trois joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont venus donner des conseils aux hockeyeurs: Mark Barberio (Avalanche), Pierre-Cédric Labrie (Nashville) et Rudku Gudas (Flyers).

Des partenaires engagés

« Les partenaires de l’école et particulièrement Toyota Cap-à-l‘Aigle, Transport Steve St-Gelais et Intersport La Malbaie ont permis aux jeunes de la région de bénéficier de ce camp de hockey. Grâce à leur soutien nous pouvons annoncer qu’il y aura une troisième édition du Camp de hockey estival l’an prochain », confie Mme Brassard.