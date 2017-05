Les cadets à l’honneur (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

La 53e revue annuelle du Corps de cadets 1239 La Malbaie / Clermont, a eu lieu à l’aréna de Clermont, samedi dernier, alors que parents et amis s’étaient regroupés pour souligner les efforts que les leurs ont déployés au cours de la dernière année. Sous la présidence d’honneur de Jean-François Giroux, directeur de l’école secondaire du Plateau à la Malbaie, le public a pu assister à la parade des jeunes et dirigeants, de même qu’à la remise des récompenses aux plus méritants.

Un reportage vidéo de Claude Boulet