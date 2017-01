Cabaret Festif! de la Relève: Le futur à vos oreilles

La 7e cohorte du Cabaret Festif! de la Relève est prête à vous en mettre plein les oreilles. Son neuf, jazz manouche, chansonnette, rock indie, folk tout terrain, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies! Il vous suffit d’y être…

Par Émélie Bernier

Preuve que le concours a la cote, il aura fallu écumer pas moins de 120 dossiers d’inscriptions pour choisir les 12 artistes et groupes qui participeront à l’une ou l’autre des 3 soirées de qualifications.

«C’est à peu près le même nombre que l’an passé. Ça fait beaucoup beaucoup de matériel à écouter. On a passé un beau temps des Fêtes! », rigole Anne Marie Dufour, coordonnatrice du Cabaret Festif et adjointe à la direction du Festif!. Avec le directeur artistique et général du Festif!, Clément Turgeon, elle a d’abord parcouru les 120 dossiers avant de ramener le tout à 35. Ces derniers ont été soumis à un comité composé de partenaires et de membres du Festif qui ont eu la délicate tâche de ramener ce nombre au chiffre magique de 12.

Au final, Anne-Marie Dufour a dû trancher, mais la plupart des choix étaient assez unanimes. «On s’arrange pour proposer un ensemble qui va plaire au public. Ça fait 7 ans, alors on sait ce que le monde veut voir, ce qui va les surprendre et leur plaire! », explique Mme Dufour.

Au final, un heureux mélange de groupes et d’auteurs-compositeurs-interprètes qui seront tous accompagnés de

leurs musiciens se retrouvent sur les rangs. Des artistes de Montréal, Chicoutimi, Gatineau et Québec se pointeront à Baie-Saint-Paul.

Keith Kouna, qui agit à titre de porte-parole du concours cette année, sera là pour la première soirée. Le 28 janvier, Jérome Casabon, La Guillaumansour Expérience, A Leverage for Mountains et MCC présenteront leurs univers. Le 11 février, ce sera au tour de Jérome St-Kant, de Vice E Roi, de Miss Sassoeur et les Sassys et de La Valérie, suivis le 25 février de Lumière, Émile Gruff, Mélanie Venditti et Doloréanne

La grande finale du 18 mars opposera les 3 choix des jurys et un quatrième candidat, choisi cette fois par le public via un vote internet. D’importants prix sont à la clef, dont des bourses totalisant un montant de 15 000$ et des prestations rémunérées dans différents lieux de diffusion culturels, notamment lors de la 8ème édition du Festif!

« Ça va être extraordinaire, c’est ma plus belle job de l’année! Donner un lieu de diffusion à cette belle gang là, c’est merveilleux! Ils sont super reconnaissants et le public aussi. On en entend parler des mois à l’avance : les gens ont hâte de découvrir la cohorte! », de conclure Anne Marie Dufour.

Pour toutes informations, réserver vos places et pour découvrir les projets des artistes, visitez le site web http://lefestif.ca/cabaret/ et suivez les via leur page Facebook. Des spectacles seront également organisés les soirs de performances au resto-bar Tony et Charlo.



Le Festif! en pleine préparation

Au moment d’écrire ces lignes, la programmation pour la scène Desjardins, soit les spectacles d’envergure, seront connus des organisateurs. «On est un peu stand by à cause du site. C’est un peu tannant, car on ne sait pas si on aura la permission d’être là cette année. Pour l’instant, les bands sont bookés avec le plan A, soit pour ce site-là, mais on saura s’adapter», explique Mme Dufour. Plusieurs nouveautés sont annoncées dans les prochaines semaines et mois, dont de nouvelles scènes impromptues.