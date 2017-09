Ça brasse devant le conseil de Petite-Rivière-Saint-François

Réunis pour entérinés les modifications à leur règlement d’urbanisme, le conseil municipal a à partir avec les représentants de la COOP l’Affluent et certains citoyens qui demandent des garantis pour réaliser un projet de mise en valeur du Domaine à Liguori.

Par Gilles Fiset

La coopérative L’Affluent se prépare à mettre en branle un projet pour remettre en valeur le Domaine à Liguori qui comporterait une auberge de jeunesse, un camping rustique, un café-spectacle et des activités récréotouristiques. Cependant, les dirigeants de la COOP ont besoin de garanties sous forme de modification des règlements d’urbanisme pour assurer la viabilité de leur projet à long terme. « On demande de nous rassurer face à des projets d’ampleur qui pourrait avoir lieu sur le pourtour du Domaine, car nos activités nécessitent un couvert forestier que l’on veut et doit absolument maintenir », affirme Guillaume Néron de la coopérative L’Affluent. « Même s’il n’y a aucune annonce de projet présentement, on doit avoir cette garantie étant donné que l’on investit énormément d’argent dans une entreprise en économie sociale, donc qui n’est pas revendable. On croit au projet, mais on veut s’assurer qu’il soit viable », ajoute sa collègue Marie Salima El kasmi.

Les membres de la COOP demandent de modifier les règlements municipaux pour y inclure une zone tampon entre le Domaine à Liguori à tous projets du Massif ou de quelques autres entrepreneurs que se soit, tout en ajoutant qu’ils sont loin d’être contre les projets actuels ou futurs de développement à Petite-Rivière.

Pour le maire Gérald Maltais, il n’y a pas urgence d’agir. « Si la zone entre le Domaine à Ligori et le Domaine du Massif n’est pas assez grande, on peut la regarder et l’augmenter. Mais je ne vois pas la nécessité de faire ça immédiatement. Ce n’est pas demain la veille que l’on sera confronté à un projet autour du Domaine parce que le Massif ne prévoit pas de développement dans ce coin-là », exprime le maire. « Il faut faire confiance aux gens en place dans les différents comités de la municipalité et de la MRC pour qu’ils se servent de leur gros bon sens et prennent les décisions qui s’imposent quand le moment sera venu », a-t-il ajouté.