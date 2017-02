Bumper to Bumper remporte le Tournoi des entreprises

Alain Desmeules, Dave Boudreault, Jonathan Bouchard et Martin Girard de chez Bumper to Bumper ont gagné la première position de la classe A, le dimanche 12 février, lors des finales du Tournoi des Entreprises du club de curling Nairn de Clermont. L’équipe de Bumper to Bumper a disposé de celle de Roger Lavoie d’Équipement Charlevoix par 7 à 4. (Toutes les photos sont des gracieusetés)

Les finalistes de la classe A

Dans la classe B, c’est la troupe de Toyota Cap-à-l’Aigle avec Bernard Auchu, Dany Villeneuve, Pascal Foster et Joannie Primeau qui l’a emporté 6 à 3 sur celle du CLSC de Charlevoix.

L’équipe gagnante de la classe B

Les finalistes de la classe B

Pour ce qui est de la classe C, l’équipe de Binani, composée de Christiane Guay, Mathieu Chouinard, Norman D. Bouchard et Yan Chouinard, a remporté les honneurs par un pointage de 7 à 2. Ils ont raison de l’équipe du Centre d’éducation des adultes et de la formation professionnelle de Charlevoix. Une cinquantaine d’équipes ont participé à cette vingtième édition du Tournoi des entreprises qui a été une réussite totale, selon ses organisateurs.

Les gagnants de la classe C

Les finalistes de la classe C