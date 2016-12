Budget municipal de Saint-Hilarion: petite hausse, grands projets

Rénald Marier débute la dernière année de son présent mandat comme maire de Saint-Hilarion avec un budget « raisonnable » qui ne mettra pas à mal les contribuables. Ceux-ci paieront 1 sou de plus du 100$ d’évaluation, ce qui porte le taux de taxes résidentiel à 1, 07$/100$ d’évaluation pour une résidence, 1, 31$/100$ d’évaluation pour un commerce et 1, 51$/100$ d’évaluation pour une industrie.

Par Émélie Bernier

« C’est un budget bien équilibré. On a une augmentation de budget de 78 000$ par rapport à l’an dernier, pour un total de 1 798 190$. L’augmentation est en partie due à un 20 000$ du pacte rural et aussi aux revenus de location anticipés qui vont venir des locaux qui nous ont cédé par l’Association des personnes handicapées », explique le maire Rénald Marier. Le propriétaire d’une maison de 150 000$ paiera 15$ de plus de taxes foncières et les tarifs des divers services ne changent pas. « On n’a jamais fait de grosses hausses. On ménage nos contribuables », poursuit M. Marier.

Le bilan de 2016 est assez sobre. « On a fait un bout sur le chemin Cartier soit du pavage, mais aussi l’aqueduc et l’égout. On a fait la vidange des boues des champs d’épuration. Et on a continué à réparer nos routes, un défi constant », rappelle le maire. D’ailleurs, le programme de 2017 s’articulera autour de cette orientation. «Les gros projets s’en viennent. On doit investir sur la 138, où on a plusieurs bris. On a des infrastructures en dessous de ça et c’est ce qui est priorisé avec le chemin principal », explique le maire Marier. Les évaluations préliminaires font été de travaux dont la valeur dépasserait les 3, 5 millions$.

Le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local apportera de l’eau au moulin. « On a aussi appliqué sur le programme FEPTEU (ndlr : Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées). On est plusieurs municipalités à y avoir souscrit. Pour nous, c’est accepté du côté du Québec, mais il nous reste l’aval du Canada à avoir », poursuit M. Marier.

Le dossier du développement résidentiel est toujours sur la table. « À un moment donné, on trouvera une solution. Le problème, c’est que ce sont tous des terrains privés et il faut acheter. On ne peut pas les payer des prix de fous, car les montagnes sont moins attrayantes que le fleuve, mais les propriétaires sont gourmands. Si on ne travaille pas main dans la main, il n’y aura plus de développement ici », croit le maire. Les îlots déstructurés ont représenté un certain espoir, dans cette municipalité où 99% du territoire est zoné agricole. « Mais on ne peut pas s’y fier (aux îlots déstructurés), parce que ça a été gelé pour un an, peut-être 3. Ça nous aurait donné des possibilités, mais là, on est un peu coincé », ne peut que constater l’élu.

La scierie de PFR devrait rouler tout l’hiver, une bonne nouvelle pour le maire. «Les nouvelles sont bonnes. Le ministère est supposé donner un compte rendu du forestier en chef en début d’année. On a confiance d’arriver à une solution, mais qu’on le veuille ou pas, le bois diminue. Quand tu investis des gros montants, ça prend des garanties à long terme », avance M. Marier.

Il a déjà annoncé qu’il sera sur les rangs pour l’élection qui se tiendra l’automne prochain. « Je suis parti 4 ans et remonter les dossiers, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et on a des projets qui sont là. Ça me prend un autre mandat pour dire que j’ai réglé les dossiers qui me tiennent à cœur comme les routes locales. On espère toujours que le ministère va s’engager », explique-t-il. Il affrontera le conseiller Matthieu Girard dans la course à la mairie. « J’ai un opposant cette année, c’est la démocratie. On ne peut rien faire contre ça, mais je vais faire campagne. Quand je dis que je m’envoie, je vais jusqu’au bout! »

Il profite de la tribune pour offrir ses meilleurs vœux à tous ses concitoyens de Saint-Hilarion.