Un budget déficitaire de 883 000 $ prévu en 2017-2018

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) a adopté le 14 juin un budget déficitaire de l’ordre de 883 000 $ en vue de l’année 2017-2018 alors que 3020 élèves devraient bénéficier de l’enseignement, une légère hausse de 67 étudiants.

Pour la première fois de son histoire, la CSDC complètera son année avec un compte en banque à l’encre rouge, ayant un déficit de 391 000 $ après l’épuisement des fonds de son surplus accumulé, à lequel s’ajoutera un déficit opérationnel de 883 000 $ pour se situer à plus de 1,275 M$ en juin 2018. Le budget des 12 prochains mois se chiffre à 46,6 M$, présentant une hausse de 6% des dépenses.

Puisqu’il y a déficit, le conseil des commissaires doit maintenant obtenir l’autorisation du ministre de l’Éducation Sébastien Proulx, d’ici le 27 juin prochain, date de la prochaine séance, afin de mettre en force le prochain exercice financier. Avec l’aval du ministre Proulx, la CSDC pourra procéder à l’impression des comptes de taxes dont le taux se situera à 24 cents du 100 $ d’évaluation, une baisse de 3,66% par rapport à l’an dernier. Les contribuables pourront payer leur dû en deux versements. Cependant, des municipalités comme Saint-Aimé-des-Lacs et La Malbaie verront certains payeurs de taxes voir leur compte augmenter puisque leur rôle d’évaluation a été revisé.

Ainsi, 30% de l’augmentation du budget va à l’enseignement et au soutien aux élèves, 22% aux établissements, 14% à la dette et 11% dans le plan des effectifs.

Le président Pierre Girard se dit confiant que le ministre réglera le problème de sous-financement chronique, considérant l’excellente performance en lien avec la réussite éducative : « Avec un taux de décrochage de 9% meilleur que la moyenne provinciale à plus de 16%, et considérant qu’un décrocheur peut coûter jusqu’à 500 000 $, nous pensons que notre déficit vaut l’investissement ». En préambule, M. Girard avait annoncé que Québec avait bonifié de 700 000 $ son implication financière, dont 144 000 $ au pré scolaire, 430 000 $ pour les élèves du primaire et 87 000 $ pour le secondaire, des montants affectés directement aux services aux élèves. Un an plus tôt, ce sont 500 000 $ additionnels qui provenaient du ministère.

En entrevue, le président a sollicité l’appui de la députée Caroline Simard et la générosité du ministre Proulx pour solutionner la problématique du financement récurrent, un manque d’un million de dollars dans Charlevoix. Il se fie sur le fait que 2018 mènera à une élection générale au Québec, ce qui crée l’espoir que les 13 petites commissions scolaires de moins de 5000 étudiants pourraient obtenir un financement revu, puisque l’éducation figurera parmi les … priorités!

Les immobilisations

Dans son allocution, le président Girard a aussi précisé qu’il fallait faire attention aux millions $ investis en immobilisations dans les écoles. « L’argent que nous prenons pour faire ses travaux se situe dans une enveloppe autre que le budget de fonctionnement. Il serait impossible de prendre ces sommes pour les investir dans les services aux élèves ».