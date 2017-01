Bouger… et grimper aux Éboulements

La municipalité des Éboulements atteint un des objectifs identifiés lors de sa planification stratégique de 2014, soit se doter d’une salle d’entraînement accessible à tous. En plus d’avoir accès aux équipements de la salle, les abonnés pourront pratiquer l’escalade intérieure, un deux pour un sportif offert à toute la population de Charlevoix.

La municipalité établit ainsi un autre partenariat avec le Camp Le Manoir des Éboulements, où sont situés la toute nouvelle salle d’entraînement et le mur d’escalade, déjà en place depuis plusieurs années. «Les citoyens l’avaient demandé une salle en 2014 et on s’était donné 2017 comme échéancier » spécifie le maire Pierre Tremblay, content de faire d’une pierre deux coups en donnant accès à l’infrastructure d’escalade. La gestion des installations est dévolue à l’OBNL le Camp Le Manoir, qui récoltera en échange les profits générés par la salle d’entraînement.

La salle est ouverte depuis le 6 janvier. L’accès libre service permet des très grandes heures d’ouverture, soit de 6h à 23h. Des cartes magnétiques sont remises aux membres qui pourraient voir les services bonifiés dans les prochains mois. « On est déjà en train de regarder à peut-être ajouter certains équipements », indique M. Lepage Gouin, directeur général du Camp Le Manoir.

Ce dernier, fana d’escalade, est très heureux de donner accès au mur intérieur du camp, cet « équipement régional unique ». «Il n’y a pas de mur de cette envergure dans Charlevoix et c’est vraiment intéressant. On a pris les moyens pour que ce soit disponible pour tous. On est content de permettre à la population de venir en profiter », explique Thomas Lepage Gouin. Des initiations seront offertes afin de pratiquer l’activité en toute sécurité. L’escalade sera offerte pour l’instant 10 mois par an, puisque les jeunes campeurs auront priorité durant les mois de juillet et août.

Différents partenaires ont participé au financement de la salle d’entraînement soit le FRIL, la Caisse Desjardins du fleuve et des montagnes, les Chevaliers de Colomb, le Club les Blés mûrs des Éboulements, la FADOQ, le Comité des loisirs de la municipalité, la brigade des pompiers et le club de hockey cosom des Éboulements. Le Camp Le Manoir a aussi participé au financement. « Ce type de partenariat est une façon de se prendre en main collectivement, de démontrer que l’économie sociale assure la vitalité sociale du milieu et place l’économie au service des citoyens et citoyennes et non l’inverse », se réjouit le maire Pierre Tremblay qui souhaite que tous les Charlevoisiens et Charlevoisiennes, quelque soit leur âge, profite des infrastructures du Camp Le Manoir.

Un investissement de l’ordre de 22 000$ a été nécessaire pour mettre en place la salle d’entraînement. La contribution de la municipalité s’élève entre 13 000$ et 15 000$ alors que le reste provient des différents partenariats. Jusqu’à présent, une dizaine de membres fréquentent la salle d’entraînement.

Les abonnements mensuels ou annuels sont disponibles au bureau municipal. Des forfaits familiaux et des tarifs spéciaux pour les 60 ans et plus sont offerts.

Rappelons que le Camp Le Manoir offre une panoplie de camps estivaux, dont plusieurs nouveautés notamment un camp en danse, un camp artistique, un camp scientifique, un camp de judo et un camp de soccer. Les inscriptions pour le camp de la relâche, tout comme pour les différentes formules de camp d’été et de jour, sont débutés. Visitez le camplemanoir.ca pour tous les détails.

A)Différents partenaires ont contribué au financement de la nouvelle salle d’entraînement.

B)Le maire des Éboulements Pierre Tremblay s’est prêté au jeu de l’escalade.