Boucher en mission au Luxembourg !

La députée conservatrice Sylvie Boucher a été en mission au Luxembourg, dans le cadre de la réunion du Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Mme Boucher présentait le rapport intitulé Mobiliser les hommes et les garçons pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles.

« Partout dans le monde, y compris dans les pays membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), la violence à l’égard des femmes et des filles continue de soulever de graves préoccupations. Elle cause des dommages à court et à long terme à la santé mentale et physique des femmes, elle entrave la participation entière et égale des femmes à la vie publique, et elle nuit au bien-être des familles et de la société en général. Par ailleurs, cette violence viole les droits fondamentaux des femmes et des filles » a mentionné la députée.

« La violence à l’égard des femmes peut prendre de nombreuses formes : la violence conjugale par le partenaire ou la violence infligée par des membres de la famille; la violence sexuelle; la traite de personnes; les abus psychologiques et émotionnels, comme la traque; les menaces et la violence dans les médias sociaux et les technologies de l’information et des communications; la violence physique; et les pratiques traditionnelles et culturelles, comme la mutilation des organes génitaux féminins et la polygamie », ajoute-t-elle.