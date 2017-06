Bonne fête, Canada!

Après les festivités de la Saint-Jean-Baptiste, place à celles de la fête du Canada. À Baie-Saint-Paul et La Malbaie, les villes s’animent pour souligner les 150 ans du pays.

Par Emélie Bernier

Le samedi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30, le parc du Presbytère de Baie-Saint-Paul accueillera des jeux gonflables. Des tours de poneys, du maquillage, des ballons, des échassiers, des amuseurs farfelus et avec un groupe d’artistes de Charlevoix qui rendront hommage aux années 1960 sont au programme, tout comme le traditionnel gâteau du Canada servi à 12 h. Le carrefour culturel Paul-Médéric sera aussi animé.

Une activité musicale et dansante aura lieu à 14 h au centre communautaire Pro-Santé.

En soirée, le rendez-vous est donné au Boisé du quai, sur la plage, pour une grande corvée « Protégeons notre pays ». À 21 h 15, la troupe de feu Abracadaboom vous éblouira avec leur spectacle spécialement conçu pour l’événement. À 22 h, les feux d’artifice seront lancés au-dessus du fleuve. La soirée se terminera avec Yann Brassard et ses musiciens qui feront un hommage aux artistes canadiens. (En cas de mauvais temps, les activités seront relocalisées à l’aréna Luc et Marie-Claude au 11, rue Forget.) Notez que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le site du Boisé du quai. Un service de bar sera offert. Pour plus d’informations, consultez baiesaintpaul.com/evenements/Fete-du-Canada-340 ou composez le 418 435-2540.

La Malbaie n’est pas en reste avec une programmation enlevante. Le 30 juin dès 18h, dans le stationnement de la bibliothèque, des tours de poney et des jeux gonflables feront le bonheur des petits. Un karaoke spécial country dès 19h30 sera suivi des spectacles de Buddy Sam Walker et Dr Tony puis de Gill & Gang goes country. Le lendemain, 1er juillet, la journée est celle du grand tournoi de soccer au Complexe sportif. L’ambiance reprend dès 17 h au stationnement de la bibliothèque avec des jeux et de l’animation, le spectacle de cirque Les Fous du Roy à 20 h et celui d’Andie Duquette à 21 h. La soirée se termine sur les incontournables feux d’artifice.

Détails sur alamalbaiecetete.com.