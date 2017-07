Un bioblitz jusqu’au 29 juillet au parc marin

Du 22 au 29 juillet, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Bioblitz du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent se tiendra au Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins.

Un Bioblitz, c’est un événement qui fournit aux participants l’occasion d’explorer et de découvrir de nouvelles espèces de plantes et d’animaux, de contribuer à la compréhension de la nature et des écosystèmes locaux et d’en apprendre davantage sur les espèces en péril.

De la rive ou en plongée, les visiteurs sont invités à inventorier la diversité et l’abondance des espèces présentes dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Cette activité amusante et éducative permet d’apporter une contribution personnelle à la découverte de la biodiversité de cette aire marine protégée. Avec l’aide d’experts, les participants dénombrent autant d’espèces végétales et animales qu’ils le peuvent pendant une certaine période.

Ces informations sont ensuite téléchargées sur le site Web iNaturalist.ca ou au moyen de l’application iNaturalist. Cela contribue à mettre à jour un inventaire des espèces végétales et animales vivant au Canada. Cette information aide les scientifiques et d’autres personnes à découvrir, gérer et protéger ces espèces.

À noter que l’entrée est gratuite sur les sites de Parcs Canada pour le 150e de la Confédération, mais des frais peuvent s’appliquer pour certaines activités d’interprétation, comme le Saint-Laurent en direct.