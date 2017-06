Bibliothèque Félix-Antoine-Savard des Éboulements: Un club de lecture animé!

Le Club de lecture d’été de la bibliothèque Félix-Antoine-Savard des Éboulements fête ses 5 ans d’existence. Tous les enfants de 3 à 12 ans sont conviés à y participer, notamment à l’invitation de Sylvie Tremblay est maman de 3 enfants. Il y a 5 ans, elle a choisi de s’investir dans ce projet qui lui tenait beaucoup à cœur. « Je rêvais et croyais que la lecture pouvait être accessible à tous et je rêvais d’offrir aux jeunes de bons moments à travers des activités où les bienfaits de la lecture feraient leur œuvre sans que les jeunes s’en rendent vraiment compte », explique celle qui tient le club à bout de bras depuis ce temps avec

d’autres parents.

D’année en année, celui-ci gagne en popularité, ce qui lui fait éminemment plaisir. « Des enfants que nous ne voyions pas à la bibliothèque venaient faire leur tour et un livre à la fois, ils ont apprivoisé la lecture. Ils ont trouvé un livre qui les intéresse et qui les a fait plonger dans un monde imaginaire le temps d’un instant. Ouf! Toutes ces belles histoires font du bien! », raconte celle qui a bien l’impression d’avoir atteint ses objectifs premiers. « Je pense qu’on offre aux familles un outil concret qui les aide à encourager leur marmaille à lire », se réjouit-elle. Un nouveau comité est d’ailleurs prêt à accueillir et à divertir les jeunes cet été et plusieurs nouveautés seront à l’agenda. Les jeunes pourront mettre en évidence leurs livres préférés. De plus, les créations des jeunes seront à l’honneur dans la section « exposition » de la bibliothèque. Les mardis animés auront lieu tous les mardis de 18 h 30 et 19 h 30. La bibliothèque deviendra alors un lieu de rencontre pour les familles. Au programme, bricolages amusants, création d’une bd, jeux d’association mots et images, atelier géni-vélo, peinture sur toile, jeux sur les inventions… L’horaire de ces activités sera affiché à la bibliothèque.

Tout au long de l’été, il y aura des tirages pour souligner la participation des jeunes. La fête de clôture se tiendra le 28 août à la bibliothèque Félix-Antoine Savard. Cette année, les jeunes courent la chance de gagner une escapade en train de Charlevoix, 2 billets pour le Bora Parc, plusieurs certificats cadeau des commerçants de la région et autres surprises.