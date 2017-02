Belles performances pour huit Charlevoisiens en hillcross

Le 21 janvier au lac du Mont-Vert, Saguenay-Lac-Saint-Jean huit pilotes de Charlevoix ont fait la fierté de leur région à la compétition locale de hilcross.

Michael Dufour a terminé dans le top dix, tandis que Pierre-Luc Dufour s’est rendu en demi-finale de la classe 800 stock. Dans la classe open, Marc-André Tremblay s’est hissé lui aussi dans le peloton de tête des dix premiers coureurs et Samuel Bhérer a terminé la compétition en demi-finale.

Chez les vétérans, Robert Gaudreault s’est qualifié pour la finale, mais il n’a pu y participer à cause d’un bris de suspension. Il a quand même terminé dans le top quatre. Finalement, Francis Dufour, Alexandre Catin et Alexandre Turcotte ont fait belle figure. 90 motoneigistes de partout y jouaient du coude pour remporter les honneurs à cette compétition. Le hilcross est une forme d’épreuve d’accélération et de sauts en motoneige qui se fait en remontant une piste de ski alpin.

Robert Gaudreault sur sa motoneige. (Photo : gracieuseté)