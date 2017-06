Une belle réussite pour la Fête des voisins de Saint-Placide

Crédit photo : Courtoisie Claire-Lise Éminet

La Fête des voisins de Saint-Placide a permis de récolter une somme de 2 885 $ au profit de son église. Environ 120 personnes ont pris part aux différentes activités orchestrées par le comité de maintien et de développement pour l’église de Saint-Placide.

Les familles ont pu participer à un rallye, faire un tour de carriole, se procurer des articles au bazar et même danser grâce à l’orchestre de Rachelle Lavoie. « Nous sommes vraiment contents et fiers du montant récolté, a souligné Claire-Lise Éminet, porte-parole du comité. Les gens viennent ici pour se retrouver et ils sont heureux de faire des activités ensemble. Nous avons aussi innové cette année avec une seule billetterie pour les différentes activités, ce qui a été facilitant pour les gens et pour nous. »

Seule ombre au tableau, la participation a été décevante pour la projection du film Sur la route de Madison en soirée, qui a eu lieu dans l’église. « Nous avons eu environ 25 personnes alors que nous en attendions au moins une quarantaine, a noté Mme Éminet. Peu de gens de Baie-Saint-Paul ont participé à la projection, présentée en collaboration avec les Filmanthropes. Les gens qui étaient là ont toutefois apprécié ».

Claire-Lise Éminet tient à remercier la vingtaine de bénévoles qui ont contribué au succès de cette activité et les responsables du bazar. L’activité reviendra l’an prochain puisque les membres du comité sont toujours motivés.