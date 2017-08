Une belle réussite pour la comédie musicale All shook up

Les chansons d’Elvis Presley continuent d’être populaires et d’attirer les gens comme les Productions Euphorie ont pu le constater avec la comédie musicale « All Shook up », présentée cet été à l’Hôtel Cap-aux-Pierres de L’Isle-aux-Coudres. Les jeunes comédiens concluront bientôt leur saison puisqu’il reste trois représentations du spectacle.

C’était la première saison dans la salle de l’Hôtel Cap-aux-Pierres, qui peut accueillir 130 personnes. « Nous sommes contents de notre bilan, a soutenu le metteur en scène Olivier Berthiaume, qui en est à sa 13e production à L’Isle-aux-Coudres. Nous avons présentés le spectacle à plusieurs reprises à guichets fermés. À quelques reprises, nous avons dû refuser des gens, ce qui est dommage. Pour éviter cette situation, nous invitions les personnes intéressées à réserver leurs billets à l’avance ».

Les Productions Euphorie évaluent la possibilité de reprendre le même spectacle l’été prochain. « Nous avons toujours fait notre spectacle sur deux étés, mais en 2015 nous avions constaté une baisse d’achalandage importante pour la comédie « Le Chanteur de noces », a ajouté M. Berthiaume. L’Hôtel Cap-aux-Pierres a adoré l’expérience. Nous avons des comédiens qui ne seront pas disponibles l’an prochain, mais ils pourraient être remplacés. Nous prendrons une décision cet automne après avoir complété notre saison. »

Cette comédie musicale raconte l’histoire d’un étrange qui débarque dans un petit village en 1955 et qui se croit au-dessus de tout. Sous cette trame de fond, les spectateurs retrouveront les chansons d’Elvis Presley des années 50. Rappelons que ce spectacle a été créé à Broadway et a été adapté pour Charlevoix, par Olivier Berthiaume. La distribution est composée de dix comédiens et comédiennes qui allient le chant et le jeu. Les trois dernières représentations auront lieu les 24 et 26 août et le samedi 2 septembre. Pour réserver vos billets, composez le 418-438-2711.