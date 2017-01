Une belle remontée du pee-wee B

Les jeunes hockeyeurs de niveau pee-wee B ont fait preuve de caractère en fin de semaine en ne se laissant pas abattre malgré une première période désastreuse contre les Élans à Charlesbourg samedi. « Mes gars ont montré une force de caractère comme j’aime voir. On perdait 5 à 0 après la première période, alors je les ai réunis pour leur dire qu’ils sont capables de remonter ça, s’ils le veulent. Et les gars ont réussi à remonter le pointage pour perdre par un point seulement et terminer la partie 8 à 7 », relate l’entraineur de l’équipe, Dany Caron. Ce dernier est un peu déçu cependant par la performance de ses protégés dimanche contre les Éperviers à Baie-Saint-Paul alors que le match s’est terminé par une défaite de 8 à 1. « Ils se sont laissé un peu aller aujourd’hui », commente-t-il après le match. Un laisser-aller remarqué par les entraineurs. « Avant les fêtes, il y a eu un laxiste dans les pratiques. Malheureusement, en plus, c’était souvent ceux qui en avaient le plus besoin qui ne se pointaient pas aux pratiques. Il a fallu que l’on remette les pendules à l’heure. Dany a donc mis son point sur la table pour leur faire comprendre que si les gars veulent s’améliorer, il faut venir aux pratiques et travailler », énonce Pierre Moreau, entraineur adjoint.

Les entraineurs du pee-wee B demeurent réalistes quant aux performances de leurs protégés pour la présente saison, mais continuent leur travail en ayant en tête des objectifs à plus long terme. « On ne se fait pas d’idées. Pour cette année, on est dernier au classement et on ne finira pas premier. La saison est à oublier. Mais on veut que les petits gars soient prêts pour l’an prochain, leur deuxième année pee-wee pour la plupart. Donc, notre but c’est de motiver les jeunes et de leur permettre de se développer pour leur prochaine saison. Mais, il faut qu’en attendant qu’ils aient aussi du plaisir à jouer et qu’ils performent au meilleur de ce qu’ils peuvent pour le reste de la saison », explique encore M. Moreau.