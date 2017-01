Belle performance de Matthias au Championnat provincial

À Saint-Sauveur, les 21 et 22 janvier, le jeune Matthias Van Steen a réussi à se classer 45e sur plus d’une centaine de participants à la première étape du Championnat junior provincial de ski alpin. « Au programme Matthias avait deux descentes en Slalom. Le samedi, après une première manche difficile et une 55e place, Matthias a fait une solide prestation dans la deuxième manche avec un résultat final de 45e sur 108 », écrit le père du jeune athlète, Luc Van Steen, dans son communiqué.

Cependant, la deuxième journée d’épreuves a été plus difficile. « Le dimanche a mon bien été, une erreur de jugement au milieu de parcours a fait sortir Matthias du parcours », ajoute Luc Van Steen optimiste pour les résultats de son fils. « Matthias va grimper quelques places dans le classement de la Federation International de Ski grâce au bon résultat de samedi », écrit-il.

La prochaine course est prévue la fin de semaine du 11 et 12 février à Owls Head en Estrie.