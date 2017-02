Beaucoup de plaisir pour les «petits Aventuriers»

Crédit photo : (photo Brigitte Lavoie).

Samedi dernier se tenait la première compétition pour jeunes fondeurs orchestrée par le Club de ski de fond du Mont Grand-Fonds, en marge de la course des Aventuriers. Une douzaine de jeunes skieurs ont pris le départ.

« Nous voulions faire vivre une première expérience positive de course aux enfants. La compétition des Aventuriers, avec la présence des participants du Circuit des maîtres, était une belle occasion pour nos jeunes fondeurs de vivre l’ambiance de la course et de la communauté des skieurs. Les enfants ont eu droit à l’adrénaline de la ligne de départ et ils ont offert un bel effort sur leur parcours. Nous sommes très fières de nos « petits aventuriers ». Et nous pouvons dire que c’est mission accomplie, puisque les enfants ont adoré », explique Brigitte Lavoie, membre du comité du Club de ski de fond MGF.

L’activité sera de retour l’an prochain. Le Club de ski de fond MGF poursuit ses activités jusqu’à la fin février. Il est encore possible de se joindre au club en contactant le skidefondmgf@gmail.com ou en visitant la page Facebook Club de ski de fond MGF.



Loïc et Nelly, les deux plus jeunes participants de cette course amicale, ont complété leur parcours avec bonne humeur (photo Ian Bergeron).





Une douzaine de jeunes fondeurs de Charlevoix ont pris le départ samedi matin de la course amicale organisée par le Club de ski de fond MGF (photo Brigitte Lavoie).



Un départ canon pour Édouard et Félix! (Photo Ian Bergeron)