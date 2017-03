Beau ticket de 1284$ !

Les policiers de la Sûreté du Québec ont capté un motoneigiste à une vitesse d’environ 180 km/h dans un sentier de motoneige où la limite permise était de 70 km/h. L’individu dépassait une seconde motoneige dont le conducteur circulait à un peu plus de 100 km/h.

L’événement s’est produit dans le sentier provincial numéro 3 à Clermont. Les policiers de la MRC de Charlevoix-Est effectuaient alors une opération cinémomètre dans le sentier où les infractions ont été constatées. Il s’agit d’un homme et d’une femme dans la quarantaine de la région de Québec.

Les amendes pour ces infractions s’élèvent à 1284 $ pour le premier et 291 $ pour l’autre, la notion des points d’inaptitude ne s’appliquant pas dans ce cas.

Conseils

Ainsi, la Sûreté du Québec tient à faire un petit rappel alors que les motoneigistes s’en donneront à cœur joie au cours des prochaines semaines.

Il faut circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau et éviter de partir seul en randonnée et/ou d’avertir un proche de l’itinéraire prévu. Les motoneigistes doivent garder la droite en tout temps, respecter la signalisation et aussi ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des conditions des sentiers.

La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment pour traverser un chemin à l’endroit prévu par une signalisation, et la limite de vitesse maximale est de 70 km/h dans les sentiers balisés.

Enfin, les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.