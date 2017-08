Un beau succès pour la Fiesta Desjardins

Crédit photo : Gilles Fiset

La rue Richelieu de La Malbaie a été récemment animée pour la deuxième édition de la Fiesta Desjardins, qui a réuni entre 2 500 et 3 000 personnes durant les deux jours d’activités. Les spectacles présentés sur la scène devant le CECC ont bien fonctionné tout comme l’animation dans la rue.

L’auteur-compositeur-interprète Jonathan Painchaud a offert un bon spectacle le 28 juillet. Par la suite, Marc Déry, Éric Goulet, André Papanicolaou et Marc Chartrain ont rendu un hommage aux Beatles. La Charlevoisienne Jasmine Fortin a aussi offert un spectacle en première partie cette première soirée. Elle avait remporté le prix de la Ville de La Malbaie lors de Cégeps en spectacle 2017.

Samedi le 29 juillet, les Malbéens et les visiteurs ont eu droit à une soirée disco avec les membres du Boogie Wonder band, qui en ont mis plein la vue. Ils ont interprété plusieurs succès des années disco au grand plaisir du public.

Dominic Marier, directeur du service des loisirs et de la culture à la Ville de La Malbaie, est satisfait et constate une augmentation par rapport à la première édition. « Les gens ont participé en grand nombre aux différentes activités offertes, dont les spectacles en soirée set sur la rue en plus du marché public. Il y avait environ 1000 personnes à chaque soir, ce qui est satisfaisant. La Ville de La Malbaie organise des spectacles gratuits pour les citoyens depuis environ 8 ans. L’an passé, nous avons décidé de regrouper ces shows sur une fin de semaine pour avoir une plus grosse programmation. Nous aurons une 3e édition de la Fiesta Desjardins l’an prochain. »