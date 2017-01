Banque de terres: dernières soirées d’information

Crédit photo : Photo : Rosemarie Gagnon.

Agriculteurs confirmés ou en devenir et propriétaires terriens soucieux d’optimiser l’utilisation de leurs terres sont invités à collaborer via le programme Banque de terres de la MRC de Charlevoix. Les 2 dernières séances d’information de la Tournée des municipalités sont annoncées.

Assister à l’une des ces soirées est le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne le principe de la banque de terre, ce « système de jumelage et d’accompagnement qui met en relation des agriculteurs à la recherche d’une terre pour un projet sérieux avec des propriétaires désireux de rendre disponibles une parcelle ou un bâtiment agricole inutilisés pour y permettre le développement d’un projet agricole » mis en place par la MRC.

Le lundi 23 janvier à 18 h 30, la séance se tiendra à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul du15, rue Forget. Le mercredi 8 février à 18 h 30, c’est à la salle communautaire de Petite-Rivière-Saint-François au 1067, rue Principale que les personnes intéressées sont conviées.

Tout au long du processus, des mesures facilitantes sont mises en place et une conseillère accompagne les partenaires de la banque de terres. C’est d’ailleurs cette personne qui animera les rencontres. Plusieurs propriétaires de terres et candidats intéressés par la location sont déjà inscrits sur le portail www.banquedeterres.ca. Pour obtenir plus d’informations sur la Banque de terres de la MRC de Charlevoix, consultez le site internet : www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/banquedeterres/