Baie-Saint-Paul achète un nouveau camion pour son service incendie

Baie-Saint-Paul va investir un maximum de 425 000$ pour acquérir un nouveau camion-citerne pour son service incendie.

Le nouveau camion remplacera un véhicule en service depuis 38 ans. À quelques reprises, son châssis a cassé. « On n’a plus le choix », a indiqué le maire Jean Fortin. « Le véhicule dépasse la durée et vie utile et n’est plus conforme», poursuit-il.

Ce camion était utilisé pour le transport d’eau lors des interventions hors du périmètre urbain.

Le règlement d’emprunt comprend tous les frais relatifs à l’acquisition.

Nouveaux appareils respiratoires

Le conseil municipal a aussi entériné l’achat de nouveaux appareils respiratoires pour une somme de 100 000$. « Le montant était prévu dans le récent budget », a indiqué le maire en rappelant l’importance pour le service incendie de pouvoir compter sur un équipement adéquat ».

Oui à l’étude

Toujours au sujet du service incendie, Baie-Saint-Paul a accepté, à majorité, la réalisation d’une étude sur la mise en commun de l’offre municipale en sécurité incendie. Cette étude sera financée à 50% par Québec jusqu’à concurrence de 30 000$. « L’étude évaluera les possibilités de collaboration et comme le nom l’indique la mise en commun de certains éléments », a résumé Jean Fortin.

La conseillère Thérèse Lamy s’oppose à l’étude parce que les ententes permettent la collaboration avec les autres municipalités. « Nous avons beaucoup investi dans le service. C’est inutile pour nous cette étude. Que les autres procèdent. On se reparlera après », a-t-elle affirmé.

C’est la MRC de Charlevoix qui demandera au gouvernement de faire réaliser l’étude si tous les conseils municipaux se prononcent en faveur de cette dernière.