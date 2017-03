Le passage à l’heure avancée au Québec a lieu ce soir, dans la nuit de samedi à dimanche, du 11 au 12 mars à 2 h du matin.

Il faut savoir que c’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada a adopté la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement.

Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.

Depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de puisque nous avançons l’heure le deuxième dimanche de mars au lieu du premier dimanche d’avril. Nous reviendrons à l’heure normale le premier dimanche de novembre.