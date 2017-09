Les athlètes de l’Ultime descente en action!

Une fébrilité sans précédent a envahi Charlevoix ce matin alors que la soixantaine d’athlètes qui participeront à la 2e édition de l’Ultime Descente sont débarqués à Baie-Saint-Paul. C’est au Tony et Charlo qu’ils ont été invités à s’inscrire et à se préparer mentalement à affronter la grande côte des Éboulements.

Paul Janson (UK), qui affrontera la côte des Éboulements pour la première fois vendredi matin, sera le premier athlète à la descendre et ce, sur son gravity car. Il travaille sur son bolide depuis maintenant un an et prévoit l’améliorer tout le long de la fin de semaine, afin d’atteindre minimalement 65 mph.

Doug Anderson en est à sa 2e édition à bord d’un gravity car. Ayant eu la piqure l’an dernier, il avait atteint 148,94 km/h dans la grande côte des Éboulements. Afin de battre son record personnel, mais également dans le but de battre le record mondial de vitesse, tout sport de gravité confondu et ainsi entrer dans le club sélecte des 100 mph, il a travaillé durant toute la dernière année à construire une voiture optimisée pour la grande côte des Éboulements. Il la conduira pour la première fois, lors de la descente de vendredi matin, 8h40.

Rappelons que durant les trois jours de l’événement, Il sera possible de voir plus de 27 athlètes de longboard, 17 athlètes de luge de rue, 3 athlètes d’in-line, 4 athlètes de gravity bike, 4 athlètes de gravity car et 1 athlète de street sled, représentant 11 pays différents, affronter la Grande Côte des Éboulements, ayant un dénivelé d’une moyenne de 10% et comportant une section à 18%. Le parcours d’une distance de 2 km et ayant un dénivelé de 215m est très court et permet aux athlètes d’atteindre des vitesses exceptionnelles en très peu de temps.