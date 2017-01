Ateliers préscolaires : la Maison de la famille est prête à prendre le relais

Crédit photo : Éric Maltais

La direction de la Maison de la famille de Charlevoix est loin de se réjouir de la suspension des ateliers préscolaires offerts par la Ville de La Malbaie. Elle se dit cependant prête à prendre la relève « pour aider les enfants et les familles».

Diane Martel, directrice générale, explique « que le téléphone sonne un peu depuis que l’annonce de la suspension des Petits copains. « Depuis 4 ans, nos ateliers préscolaires sont offerts de septembre à juin. La demande des parents a justifié cette décision. Actuellement, nous avons deux groupes. La formation d’un 3e ne poserait aucun problème », dit-elle.

Les services de l’organisme, basé à La Malbaie, sont bien différents de ceux de la ville. Les coûts ne sont pas les mêmes non plus puisqu’il s’agit d’un organisme qui reçoit des subventions. Les familles deviennent membre pour 25$. « Dans le cas des ateliers préscolaires le tarif est 50 $ pour l’année (septembre à juin) et de 25$ pour la période de janvier à juin », précise-t-elle

La directrice générale de la Maison de la Famille de Charlevoix croit que les événements récents « feront découvrir son organisation » qui, rappelons-le, existe depuis 21 ans. Diane Martel croit « en la complémentarité et rappelle que les besoins de l’enfant sont la priorité. La Maison de la famille de Charlevoix et d’autres organisations offrent ces services», termine-t-elle.