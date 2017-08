Les artistes reviennent emballés de leur voyage en Chine

Les artistes Jimmy Perron, Henriette Gagnon, Humberto Pinochet et Patricia Bellerose ont vécu une expérience des plus enrichissantes grâce à leur voyage à Nanjing en Chine, effectué au mois de juin. Ils ont d’ailleurs eu l’occasion d’exposer leurs œuvres dans le réputé Institut de peinture traditionnelle de Jiangsu.

Rappelons que des artistes chinois avaient participé à la 26e édition de Rêves d’automne, Festival de peinture. C’était la première fois que des artistes charlevoisiens exposaient leurs œuvres dans un vernissage à l’étranger. « Cet échange a permis un rayonnement très important pour Baie-Saint-Paul et pour notre culture, a commenté l’artiste Humberto Pinochet. Nous devons continuer les contacts et encourager les efforts qui sont faits entre autres grâce au volet international de Rêves d’automne. Cette expérience a permis d’enrichir mon art en plus de me donner des idées et de l’inspiration. »

Les artistes qui étaient accompagnés de la directrice de Rêves d’automne Cathy Martin et de la présidente de la COFEC, Karine Horvath ont effectué plusieurs visites des musées, de jardins en plus de participer à un souper avec Jean-François Lépine, qui est le représentant officiel du Québec en Chine, puisqu’ils ont passé quelques jours à Shanghai.

Cette expérience était aussi très enrichissante pour l’artiste Henriette Gagnon, qui a d’ailleurs vendu une de ses œuvres en Chine. « J’ai beaucoup apprécié cet échange, qui m’a permis de valoriser ma vision de l’art en plus de changer mes perceptions. Les visites des musés m’ont beaucoup alimenté et je remercie Rêves d’automne de m’avoir donné cette chance. »

Rêves d’automne rayonne

La présidente de la COFEC, Karine Horvath a salué l’immense travail fait en amont par Cathy Martin pour préparer ce voyage. « Beaucoup de travail de collaboration a été effectué pour rendre les artistes heureux. Je suis très fière de la représentation de notre festival avec des artistes de grand talent. Elle nous permet de conserver notre renommée et de maintenir le statut de ville d’art et de patrimoine pour Baie-Saint-Paul. Nous poursuivons le volet international du Festival en plus de le consolider. »

Cathy Martin est pour sa part très heureuse de l’accueil des artistes chinois. « Ils voulaient nous remercier pour notre accueil. Ils nous ont dit qu’ils n’oublieraient jamais Baie-Saint-Paul et Charlevoix. Ils nous ont accueillis comme des rois. Nous avons aussi bénéficié d’une belle couverture médiatique en Chine. C’était un apprentissage incroyable pour les artistes. C’est une jeune culture qui rencontre une culture millénaire », a-t-elle illustré.