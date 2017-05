Les artistes peuvent se manifester pour le circuit Pays’Art

Crédit photo : Courtoisie MRC de Charlevoix

La MRC de Charlevoix lance un appel auprès des artistes afin de recevoir des propositions d’œuvres ou d’installations éphémères qui sauront sans doute agrémenter les paysages agricoles pour la 2e édition de Pays’Art qui aura lieu du 29 juillet au 9 octobre 2017.

Rappelons que Pays’Art est un circuit artistique en milieu agricole qui poursuit comme objectif d’amener les gens à découvrir des paysages agricoles de la région et de mettre en valeur les entreprises qui les entretiennent. Les visiteurs et les Charlevoisiens sont invités à effectuer un circuit afin de voir toutes les œuvres. Cette année, les municipalités de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Saint-Urbain et l’Isle-aux-Coudres composent le circuit.

En effet, les œuvres seront installées sur le site de l’entreprise Azulée (production de lavande biologique), la ferme de la Bordée des Corneilles (production maraîchère), la ferme Barjo (production laitière), les Volières de Baie-Saint-Paul (production et transformation de gibier), les Jardins du Centre (production maraîchère), la Ferme Basque de Charlevoix (production artisanale de canards à foie gras) ainsi que la ferme Harvey (bœuf de boucherie et production céréalière).

Les artistes qui souhaitent participer à cette deuxième édition ont jusqu’au 21 juin à 16 h pour faire parvenir leur proposition, accompagnée des documents complétés à la MRC de Charlevoix. Ils doivent prendre connaissance des conditions générales et remplir le document disponible sur ce lien : http://www.mrccharlevoix.ca/2e -edition-de-paysart-appel-aux- artistes/