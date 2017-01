Arthur est le bébé de l’année à l’Hôpital de La Malbaie

Arthur, fils de Karine Lavoie et Simon Lagacé de Clermont, est le premier bébé de l’année à l’Hôpital de La Malbaie. Il est né ce matin à 8h22. Il pèse 6 livres et 10 onces. La mère et l’enfant se portent bien.

« Je le disais à la blague que je serais la mère du bébé de l’année », raconte Karine Lavoie. La date de son accouchement était le 17 janvier. Arthur en a décidé autrement et sa prédiction s’est avérée juste. « J’ai appelé ma mère. Elle croyait que c’était une farce », a aussi raconté la maman.

Le 31 décembre, vers 23h45, elle et son conjoint arrivaient chez leurs amis pour célébrer la nouvelle année. Ils n’auront jamais participé aux célébrations. « J’ai perdu mes eaux en voulant sortir ma fille de notre véhicule », a-t-elle expliqué. Le couple était à La Malbaie et a rapidement pris la direction de l’hôpital.

Le second enfant du couple est né à 8h22. C’est Dre Arielle Deschênes qui a pratiqué l’accouchement qui s’est terminé par une césarienne. «À l’hôpital de La Malbaie, les soins sont merveilleux. L’équipe est attentionnée », a commenté Samuel Lagacé.

Arthur est le second enfant du couple installé dans Charlevoix depuis neuf ans. Sa sœur Flavie est âgée de deux ans. Samuel Lagacé est chef de partie au restaurant Table et Terroir du Fairmont Le Manoir Richelieu. Karine Lavoie est éducatrice au CPE Pignons sur rue de La Malbaie.