Appel à la mobilisation

En 2015, l’étude commandée par Fibrose kystique Québec a été soumise au ministre Barrette. Celui-ci a cru bon en commander une nouvelle, dont le dépôt était attendu en janvier de cette année. Elle a plutôt été déposée il y a quelques semaines. Pour Yannick Brouillette, l’attente est interminable et commande une action directe.

«Le ministre a 60 jours à huis clos pour décider ce qui sera fait de cette étude et en disposer. Pour nous, c’est le moment de se mobiliser et de lever le ton, collectivement », lance le dg, invitant la population à signifier son appui au moyen d’un geste simple. « Les gens peuvent visiter le site depistagefk.ca et cliquer « je joins le mouvement ». Ce n’est pas une pétition, mais plutôt un vrai mouvement de solidarité qui vise à montrer au ministère que la population est au courant de la situation et se sent concernée».

La période de huis clos terminera à la mi juin et si tous les espoirs sont permis, M. Brouillette demeure sur ses gardes. «Le ministre peut dire oui ou non. Il peut aussi y a voir un délai dans la décision. On peut comprendre que les délais soient longs quand c’est des questions strictement économiques, mais pendant ce temps-là, nos bébés souffrent pour rien! Et ce n’est pas seulement difficile pour les bébés, mais c’est aussi très lourd pour les parents… »