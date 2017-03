Appel à la générosité pour les familles syriennes

Le comité d’accueil des familles syriennes, le CAR, lance un appel à tous pour amasser les fonds nécessaires à l’installation de ces nouveaux arrivants dans la municipalité.

Deux familles composées de quatre adultes et six enfants, dont trois garçons et trois filles, dont les âges varient entre 2 et 14 ans arriveront dans les prochains jours. Une troisième famille de cinq personnes les rejoindra par après.

Les sommes nécessaires à ces trois familles sont évaluées à environ 30 000 $ pour l’année à venir. Les dons en argent peuvent être faits directement à la ville de Baie-Saint-Paul qui administre le projet et émettra des reçus pour dons de charité.

Les sous-comités sont aussi toujours à la recherche d’un deuxième logement à Baie-Saint-Paul ainsi que de matelas, d’ameublement, de vêtements pour adultes et enfants ou de tout autre don utile à l’installation de ces deux familles. Pour tout renseignement ou offre de dons matériels, écrire à l’adresse accueilrefugiesbsp@gmail.com.