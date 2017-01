Anthony Warren plaide coupable à deux accusations

Crédit photo : archives

Le procès d’Anthony Warren, 26 ans, aura été très court.

Hier,au palais de justice de La Malbaie, le jeune homme, originaire de La Malbaie, a plaidé coupable à deux accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions en lien avec un accident qui a fait deux victimes et deux blessés graves en juillet 2008.

Il avait été arrêté en 2013, cinq ans après les faits. La Couronne avait porté huit accusations. Anthony Warren a été acquitté des accusations d’entrave à la justice et de délit de fuite. Celles de course de rue sont comprises dans celles pour lesquelles un plaidoyer de culpabilité a été enregistré, a expliqué Me Sébastien Émond, procureur de la Couronne.

Les représentations sur sentence sont prévues pour le 18 mai. D’ici là, un rapport présentenciel sera préparé.