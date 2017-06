Les années 20, 50 et 80 au Casino de Charlevoix

Partenaire de nombreux événements encore cet été, le Casino de Charlevoix entend tout de même prendre sa place et s’assurer que la clientèle touristique passera se divertir chez lui dans la cadre des soirées rétro les vendredis et samedis soirs du 30 juin au 26 août, avec trois thématiques rappelant la folie des années, 20, 50 et 80.

C’est nul autre que leur populaire porte-parole, l’artiste multidisciplinaire Gregory Charles, qui est venu vendre le produit, la semaine dernière, dans la maison de jeu charlevoisienne.

« Le Casino, c’est un endroit merveilleux pour se divertir, s’amuser et les concepts développés comme party time des années 20, cabarets des années 50 ou les plus belles années de la musique québécoise avec les années 80 nous donnent cette liberté qu’on a perdue, cette joie de profiter du moment, de jouer », explique-t-il.

Lorsque les gens se pointent au Casino, ils sont à la recherche du bonheur : « En 30 ans de carrière, je peux vous dire qu’on ignore dans quel état d’esprit les gens arrivent quand ils viennent voir un spectacle, comment ils se sentent. Mais je sais que je les divertis et pendant ce temps, ils oublient leurs problèmes, ils sont heureux ».

Il souhaite que les gens qui iront au Casino embarqueront dans le concept du moment et s’y abandonneront.

-Années 50: du 29 juin au 15 juillet avec le style diner, l’époque du King; -Années 80: du 21 juillet au 5 août, les années du pop, du fluo, du décor graphique; -Années 20: du 11 au 26 août, les cabarets, les speakeasies des années folles.

Selon Marc Chiasson, conseiller aux communications, pour chaque époque il y aura des ambiances, des espaces décorés pour les autoportraits, des duos de danseurs, des DJ et des formations musicales, des escouades costumées et des accessoires thématiques pour la clientèle.

« Le Casino de Charlevoix est la destination pour une soirée inoubliable. Quelques jours après le 24 juin, journée de notre 23e anniversaire, et tout au long de l’été, les spectacles gratuits au bar, les décors et les ambiances multimédias vous plongeront tour à tour dans les années 50, 80 et 20 », mentionne Philippe Chantal, directeur général du Casino.

Une entreprise impliquée

« En tant que partenaire de festivités dans la région, le Casino et son équipe sont fiers de contribuer au succès d’événements qui dynamisent Charlevoix », ajoute-t-il avec enthousiasme. Il cite l’implication dans les trois spectacles présentés gratuitement par La Malbaie dans Les shows d’couvertes, le Festival international du Domaine Forget, le Rodéo de Charlevoix, le Festif! de Baie-Saint-Paul, le Symposium international d’art contemporain, le 5 milles de Charlevoix et l’Ultime Descente.