Des animaux de la ferme aux petits oiseaux… au Germain Charlevoix

Plusieurs animaux de la ferme viennent passer leur été dehors à l’Hôtel Le Germain Charlevoix, au grand plaisir des touristes et des clients, petits et grands. La visite d’une fermette où on peut voir des animaux de près a toujours la cote.

Les poules, les moutons, les canards, les cochons et les vaches ont passé leur premier été « à l’hôtel » en 2016. On ne parle pas seulement de quelques animaux; il y a vingt poules, vingt moutons, six canards et une dizaine de cochons, en plus des quatre vaches de race Highland. À l’exception de ces dernières, qui appartiennent à l’Hôtel, les animaux sont « prêtés » par différents producteurs régionaux, soit la Meunerie Charlevoix, Tommy Lavoie de la Maison d’affinage Maurice Dufour, la Ferme Basque de Charlevoix ainsi que les Viandes biologiques de Charlevoix.

« Leur premier été parmi nous s’est bien déroulé », raconte Julie Tremblay, gestionnaire des relations publiques nationales pour le Groupe Germain. « Il y a aussi des gens de l’extérieur de l’hôtel qui viennent voir les animaux, surtout lors des marchés publics. Nous offrirons une expérience similaire en 2017 puisque les animaux reviendront en juin. Ce projet a été réalisé grâce à notre coprésident Jean-Yves Germain, qui tenait à ce que nous ayons des animaux de la ferme à notre hôtel de Baie-Saint-Paul. » Selon elle, la présence des animaux ajoute une touche de rusticité et rend l’expérience des clients plus authentique.

Les jardiniers prennent soin des animaux en plus de s’occuper du potager, qui fournit des légumes pour les deux restaurants de l’hôtel. Autre fait à noter, une quinzaine de ruches permettent aux abeilles de produire jusqu’à 600 kilos de miel. Ce miel est bien sûr utilisé par les pâtissiers et cuisiniers pour la confection de desserts, mais il est aussi mis en pot et vendu directement sur place. La présence des abeilles dans le jardin permet d’augmenter la production de petits fruits.

En passant, un petit détour vers le Jardin de François, un legs des Petites Franciscaines de Marie, vous permettra de terminer votre visite en beauté.