Animation Baie-Saint-Paul: les spectateurs sont au rendez-vous

Crédit photo : Ville de Baie-Saint-Paul

À mi-chemin de sa programmation estivale, la directrice adjointe du service de loisirs et culture de la ville de Baie-Saint-Paul, Johanne St-Gelais, considère que l’achalandage pour les spectacles d’Animation Baie-Saint-Paul est semblable à celui de l’an dernier avec une moyenne de 300 personnes par soir.

«Nous considérons que ça se passe bien, a-t-elle soutenu. Tous les spectacles ont été présentés à l’extérieur jusqu’à maintenant, ce qui amène plus de gens. L’animation de rue fonctionne bien le vendredi soir. Le samedi, nous avons misé sur l’animation ambulante sur la rue Saint-Jean-Baptiste, nous n’aurons pas de statistiques. Pour les spectacles de musique, nous ferons un bilan plus détaillé à la fin de l’été. »

La programmation d’Animation Baie-Saint-Paul se poursuit pour trois fins de semaine. Ce samedi l’animation de rue est prévue en après-midi. En soirée, ce sera au tour de la jeune artiste de Charlevoix Dylane Foster de montrer l’ampleur de son talent. Elle a d’ailleurs remporté le prix Animation Baie-Saint-Paul au concours Cégep en spectacle du Centre d’études en Charlevoix. La Charlevoisienne interprétera autant du rock des années 80/90 que des chansons populaires à la radio.

Par la suite, les spectateurs pourront découvrir l’univers du groupe Émile Gruff, qui présentera son premier album Une belle poire, mûre à point, prête à donner sa vie à un grand appétit. Le chanteur Daniel Laflamme, qui habite à Baie-Saint-Paul, saura divertir les spectateurs et leur faire passer un bon moment.

Le 4 août, les gens pourront voir le Théâtre magique et B3. Le lendemain, ce sera au tour du Charlevoisien Jocelyn Tremblay, accompagné de Paul Desgagné d’offrir une soirée country. Dans la même ambiance, Cindy Bédard fera découvrir les chansons de son album intitulé Cœur sédentaire.

La dernière fin de semaine permettra de voir Les Brotipos et Geneviève Jodoin le 11 août. Le lendemain, les gens sont invités à découvrir Trad à 4 et Maz. Pour les dimanches lyriques, la programmation se poursuit jusqu’au 21 août à 13h30. Deux concerts sont présentés en alternance Jolies ces mélodies et BA-TA-CLAN au Carrefour culturel Paul-Médéric.