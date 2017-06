Un ancien Charlevoisien termine premier à L’Alcatraz Sharkfest Swim

Le nageur Nicolas Knap a terminé premier dans sa catégorie d’âge, soit 40 à 44 ans, et en troisième place du classement général sans combinaison de l’Alcatraz Sharkfest Swim le 4 juin dernier. Il a parcouru les 2400 mètres qui le séparaient du continent en 31 minutes et 17 secondes. « Je suis fier de ce que j’ai accompli, moi qui n’avais pas de repères pour cette saison et qui n’avais pas encore nagé dans l’océan. C’est une des plus belles courses de ma carrière », a mentionné le nageur de 44 ans par voie de communiqué. Plus de 700 nageurs ont participé à cette compétition.

L’Alcatraz Sharkfest Swim est une course de nage extrême dans la baie de San Francisco entre l’ancienne prison d’Alcatraz et une des plages de la ville de San Francisco.

Nicolas Knap a vécu durant plusieurs années dans la région de Charlevoix. Il a été le fondateur de l’école de natation Aquatika Québec.