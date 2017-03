Un ancien Charlevoisien au Red Bull Neptune Steps en Écosse

Après sa troisième place au 30 km du Morocco Swim Trek Sahara en décembre 2016, Nicolas Knap, participera au Red Bull Neptune Steps le 18 mars prochain, à Glasgow, en Écosse, un mélange de nage en eau libre à 4 °C et de course à obstacles.

Près de 400 concurrents se jetteront dans le canal Maryhill Locks à Glasgow pour parcourir 420 m à la nage en franchissant sept obstacles (écluses) pour un dénivelé total de 10,50 m. Seuls les dix premiers de chaque vague seront sélectionnés pour participer à l’étape suivante, et ainsi de suite jusqu’à la finale.

« C’est un challenge très exigeant auquel je vais participer. L’eau froide donne le sentiment d’avoir des coupures de lame de rasoir partout sur le corps en plus d’augmenter le rythme ventilatoire et les obstacles vont casser le rythme de nage. Il faudra mettre l’accent sur la force, l’endurance et l’agilité sans oublier de garder de l’énergie pour ne pas se faire éliminer tout de suite », explique Nicolas Knap, un ancien résident de Charlevoix, fondateur de l’école de natation Aquatika.

Habitué à compétitionner sur de longues distances sans combinaison, Nicolas Knap devra cette fois se résoudre à en porter une, car il est très risqué de nager dans une eau aussi froide sans aucune protection contre l’hypothermie.