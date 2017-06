Des améliorations de 42 000 $ pour l’écocentre de l’Isle-aux-Coudres

Crédit photo : Courtoisie MRC de Charlevoix

Différentes améliorations ont été apportées à l’écocentre de l’Isle-aux-Coudres depuis sa réouverture saisonnière en avril dernier. Pour ce faire, la MRC de Charlevoix a investi environ 42 000 $, ce qui inclut un nouveau bâtiment de revente afin de favoriser le réemploi. Un nouvel emplacement pour faciliter l’accès au conteneur de récupération du plastique a aussi été aménagé.

L’écocentre de l’Isle-aux-Coudres fonctionne très bien et la vente de biens usagers est aussi satisfaisante, selon la MRC de Charlevoix, ce qui imposait l’ajout d’un nouveau bâtiment. Ce dernier est un conteneur maritime de 40 pieds avec trois portes de garage. Les biens réutilisables seront donc mieux classés et protégés des intempéries.

Aussi, le lieu de stockage des agrégats (béton, briques, asphalte) et celui des branches ont été aménagés avec un muret de blocs de béton pour encourager la cueillette et contenir ces matières. Enfin, des panneaux de signalisation et de règlements ont été ajoutés afin de faciliter l’accès aux usagers.

En 2016, les trois écocentres ont permis de valoriser 688 tonnes métriques, ce qui représente des revenus de près de 26 000 $.