Une ambiance des plus festives pour l’ouverture du symposium

La 35e édition du symposium international d’art contemporain a débuté hier par le traditionnel défilé des 12 artistes participants mené par la fanfare Pe Na Rua, qui a mis de l’ambiance sur toute la rue Saint-Jean-Baptiste pour se rendre à l’aréna Luc et Marie-Claude.

Le directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, Jacques St-Gelais Tremblay, a rappelé qu’avec ses 35 ans, le Symposium international d’art contemporain est le plus ancien événement en arts visuels au Canada. « Près de 600 artistes sont passés ici. Même si l’événement a évolué, sa mission demeure la même, soit de permettre un échange entre les artistes et les visiteurs. »

Pour le maire Jean Fortin, le Symposium d’art contemporain contribue à faire de Baie-Saint-Paul ce qu’elle est et ajoute à sa vitalité culturelle. La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, a pour sa part démontré beaucoup de fierté envers l’organisation et l’événement auquel elle participe depuis les débuts.

La directrice artistique Marie Perreault a présenté les artistes du Québec et du Canada qui seront présents pour un mois à l’aréna et qui élaboreront des oeuvres sous le thème Passés au Présent. Il s’agit de Magali Baribeau-Marchand et Sara Létourneau (Saguenay / Québec), Charles-Étienne Brochu de Québec, le cabinet de fumisterie appliquée de Paris et Nantes en France, Karine Locatelli de Baie-Saint-Paul, Mitch Mitchell (Montréal), Dong-Kyoon Nam (Hamilton / Ontario), Elise R. Peterson (Brooklyn / États-Unis), Catherine Plaisance (Montréal), la Famille Plouffe (Longueuil), Jean-Charles Rémicourt-Marie (Hérouville-Saint-Clair / France), Stéfanie Requin Tremblay (Québec) et Laura St-Pierre (Saskatoon / Saskatchewan).

Rappelons que le président d’honneur de cette 25e édition l’artiste Denys Tremblay fera une prestation et présentera une conférence ce samedi à 16h30.

Le 35e Symposium international d’art contemporain se poursuit jusqu’au 27 août. Les artistes seront présents du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h.

Plus de détails et de photos sur cette ouverture officielle dans la prochaine édition du Journal.