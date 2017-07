All Shook Up : l’étrange débarque en ville…

L’Hôtel Cap-aux-Pierres reçoit pour l’été une dizaine de jeunes artistes polyvalents, comédiens, chanteurs et danseurs, dans une comédie musicale « All Shook Up », mise en scène par Olivier Berthiaume, de Productions Euphorie, sur des chorégraphies de Marie-Josée Tremblay.

M. Berthiaume, ce professeur d’art amoureux de l’Isle-aux-Coudres, y signe une 13e production, par pur plaisir et passion. Il se réjouit d’inaugurer cette nouvelle salle pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes avec « All Shook Up ».

C’est une nouvelle épopée, l’histoire en 1955 d’un étrange qui débarque dans un village perdu au milieu de nulle part. Se croyant meilleur que tous les habitants, trouvant la vie d’une platitude exemplaire parce qu’on y interdit certains plaisirs, ce jeune homme, un séduisant rebelle possédant un charme irrésistible, veut séduire sa dulcinée beaucoup plus cultivée, possédant un intellect somme toute bien supérieur. Il tentera alors le tout pour le tout…

Dans ce spectacle issu de Broadway, adapté à Charlevoix, les spectateurs revivront les chansons d’Elvis des années 1950. De beaux moments, que de souvenirs pour un certain public plus âgé, dans une ambiance très décontractée.

Dans la distribution, on retrouve Marie-Pier Chamberland (Miss Sandra), Marie-l’eau Desbiens Dufour (Sylvia), Jordan Nohoghue (Chad), Charles Dufour (Charles), Florence Dufour (Lorainne), Simon Dufresne (Dennis), Marc-Antoine Gauthier (Dean), Rosie Lafrance-Marcotte (Nathalie, Ed), Félix Lahaye (Jim) et Camille Saint-Onge (Mathilda).

Pas moins de 22 spectacles se tiendront les mercredis, jeudis et samedis, jusqu’au 19 août, avec des représentations additionnelles les 24 et 26 août, puis le 2 septembre.