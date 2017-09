Ajout de traversées durant la longue fin de semaine

Pour faciliter les déplacements des Charlevoisiens et des visiteurs durant cette fin de semaine de la Fête du Travail, la Société des traversiers du Québec a ajouter deux traversées de St-Joseph-de-la-Rive et de L’Isle-aux-Coudres. Elles sont prévues ce lundi 4 septembre à 9 h 30 de L’Isle-aux-Coudres et à 10 h de St-Joseph-de-la-Rive.

À Baie-Sainte-Catherine vers Tadoussac, le service de traversiers à trois navires a été prolongé jusqu’au 19 septembre. Les départs ont lieu à toutes les 13 minutes entre 10h14 et 17 27.

Le NM Armand-Imbeau sera retiré de la traverse de Tadoussac à compter du 20 septembre. Les départs seront effectués selon l’horaire habituel, soit aux 20, 40 ou 60 minutes en fonction des plages horaires.

Le traversier sera de nouveau en service durant la fin de semaine de l’Action de grâces, du 6 au 9 octobre pour offrir des départs des deux rives toutes les 13 minutes.