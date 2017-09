Aidons-Lait célèbre ses 20 ans en famille

Environ 175 personnes ont participé aux 20 ans de l’organisme Aidons-Lait, qui offre du soutien à l’allaitement maternel. Plusieurs activités ont permis aux enfants d’avoir du plaisir au Camp Le Manoir des Éboulements. Le travail des fondatrices et des marraines d’allaitement a également été souligné à l’occasion de cette journée spéciale.

Du bricolage, un parcours de motricité, une piste d’hébertisme, un rallye et bien plus ont permis aux enfants de s’amuser. L’auteur-compositrice-interprète Caroline Desbiens est aussi venue chanter sa composition, qu’elle avait composée pour l’organisme Aidons-Lait, il y a une quinzaine d’années.

La coordonnatrice Brigitte Tremblay, qui est également une des fondatrices, était très heureuse du succès de participation atteint pour cette journée. « Je suis vraiment impressionnée de voir la réponse des familles. Nous avons aussi des marraines qui étaient avec nous au début. J’ai aussi revu le premier enfant que nous avions accueilli lors du premier café au lait. Nous avons su conserver l’essence même de notre mission, qui est l’entraide et le soutien. »

Rappelons que l’organisme Aidons-Lait a été fondé en 1997 par Claire Émond, Martine Laforest et Brigitte Tremblay. Il propose plusieurs services aux mamans qui allaitent : des cafés au lait, des cours prénataux, les Charlevoisines en plus de la Route du lait, qui a connu beaucoup de succès puisque les mamans disposent de 107 endroits pour allaiter dans la région. «Nous constatons que les mentalités évoluent concernant l’allaitement. Aussi les gens connaissent nos différents services, ce qui nous donne le goût de les poursuivre, a ajouté Brigitte Tremblay, qui est également animatrice et consultante. En un an, nous avons tenu environ 85 Cafés au Lait. La participation des familles à notre activité nous montre bien que nos services sont appréciés. »