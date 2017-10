Aidons-Lait a 20 ans

L’organisme Aidons-Lait, qui fait la promotion de l’allaitement maternel et accompagne les nouveaux parents, a déjà 20 ans. L’anniversaire a été souligné le 5 octobre dernier par la plantation d’un pommier décoratif, gracieuseté de Pépinière Charlevoix. L’arbre, avec l’autorisation de la ville de La Malbaie et sous la supervision du maire, M. Michel Couturier, a trouvé sa place sur le terrain vert de la rue John-Nairne.

Aidons-Lait profite de la tribune pour annoncer qu’il sera maintenant possible d’allaiter confortablement en plein air tant à La Malbaie, tout près de l’arbre récemment planté, qu’à Baie-Saint-Paul, dans un endroit encore à déterminer. La menuiserie Jean-Claude Tremblay fabriquera les deux bancs d’allaitement avec table à langer qui seront installés début mai afin de faciliter la vie des familles!