Une aide financière de 10 000$ pour la Ferme Pierre du Moulin

Afin de la soutenir dans la conversion à l’agriculture biologique de certaines de ses unités de production, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation Pierre Paradis octroie 10 000$ à la Ferme Pierre Du Moulin de Baie-Saint-Paul. Cette aide financière, rendue possible grâce au Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique a été annoncée par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme Caroline Simard puisque la Ferme Pierre du Moulin se trouve sur le territoire de sa circonscription.

« Je suis fière que nous appuyons ce producteur installé chez nous! Cette aide permettra d’augmenter la production de céréales biologiques, ce qui démontre leur sensibilité aux nouvelles pratiques en matière d’agriculture », mentionne Caroline Simard

Le programme a pour objectif de «soutenir les entreprises qui contribuent à l’augmentation de l’offre de produits agricoles biologiques par la conversion d’unités de production végétale, acéricole et apicole au mode de production biologique ».