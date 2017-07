Agriculture: un plan d’action pour favoriser la vente des produits locaux

Une entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 a été conclue avec la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Capitale-Nationale–Côte-Nord. En plus de permettre de soutenir l’entrepreneuriat agricole grâce à une somme de 50 000$, cette entente prévoit l’élaboration d’un plan d’action afin de favoriser la vente des produits charlevoisiens et régionaux chez les détaillants.

De plus en plus de consommateurs achètent des produits locaux et souhaitent connaître la provenance des aliments. «Nous ferons l’évaluation des succès et des échecs pour établir un plan d’action, a souligné le coordonnateur de la Stratégie de développement des activités agroalimentaires de la Communauté métropolitaine de Québec, Pierre Bouffard. L’achat local est important. Il y a 5 ans, nous comptions seulement six marchés publics et maintenant nous en avons 16, ce qui démontre l’intérêt envers ces produits. Le plan d’action sera prêt en décembre et dressera un bon portrait de la région. »

Entrepreneuriat agricole

Cette entente vise également à mettre en place des mesures pour soutenir l’entrepreneuriat agricole dont l’organisation de rencontres entre des mentors et des entrepreneurs agricoles axées sur la préparation au transfert d’entreprises. Le développement d’outils pour promouvoir et identifier les ressources et l’expertise disponibles pour accompagner les entrepreneurs et la relève agricole dans leurs démarches d’établissements ou de transferts d’entreprises fait également partie des mesures.

« La mise en place de ces mesures permettra d’accroître le démarrage et le transfert d’entreprises agricoles dans la région, a commenté Jacynthe Gagnon, présidente de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord. De plus, en dotant ces dernières de compétences entrepreneuriales, nous créons un environnement favorable pour celles-ci ».