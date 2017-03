AGA ZEC des Martres : ça va brasser

Lors de la prochaine assemblée annuelle du 24 mars, les responsables de la ZEC des Martres vont décider en accord avec leurs membres des moyens de pression à prendre pour forcer le gouvernement à respecter ses engagements par rapport aux cuisinettes des campeurs. « On va demander à nos membres quels moyens de pression on prend, si on fait des manifestations sur les routes de Charlevoix et de quelle façon. La décision leur appartient », confie Harold Castonguay, président du conseil d’administration de la ZEC des Martres. « Nos campeurs ont eu des permis des MRC pour l’implantation de leur cuisinette et le ministère remet ça en cause en disant que c’est de l’occupation de territoire. Le problème, c’est que nos campeurs ont eu leur permis déjà. En plus, ce sont les MRC qui règlementent les bâtiments. D’ailleurs, les deux MRC se sont prononcées en disant qu’elles accorderaient les permis émis. Même si le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs gère les terrains de camping, ça leur a pris 12 ans avant de nous dire que les cuisinettes de nos campeurs ne sont pas légales », explique M. Castongay.