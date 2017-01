AGA du Musée d’art contemporain: des questions qui agacent

Durant la période de questions, un citoyen et membre du Musée, David Mancini, a profité du micro ouvert pour questionner le musée sur sa politique de commandites. Celui-ci s’est dit surpris par des liens qu’il estime ténus entre un membre du conseil d’administration, galeriste, et le musée. L’échange s’est envenimé puisqu’une altercation entre le directeur du Musée et M. Mancini avait eu lieu quelques jours avant l’assemblée générale alors que le second était venu au bureau du premier pour le questionner. Le président Mathieu Simard, visiblement déçu par les doutes soulevés sur l’intégrité du Musée, a rappelé que le plan de commandite prévoit une visibilité pour tous les donateurs. « La porte est ouverte à tous, dont les galeristes, qui veulent s’investir dans le musée! Ce ne sont pas les galeristes qui décident d’exposer leurs œuvres, mais ce sont les commissaires d’expositions qui déterminent les œuvres qui seront exposées. Notre politique de commandite est très claire. S’il y avait plus de galeristes qui voulaient s’investir, ce serait tant mieux Je pense que cette personne (David Mancini) ne comprend pas le principe d’un conseil d’administration. C’est du bénévolat et les gens se soucient de la cause et non pas de leurs intérêts personnels », a conclu Mathieu Simard. M. Mancini soutient pour sa part avoir reçu des courriels de diffamation et se dit inquiet du manque de transparence de l’institution. Jacques Saint Gelais a l’intention de déposer une mise en demeure, à titre personnel, contre M. Mancini.