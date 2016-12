Activités spéciales pour les fêtes aux Grands-Jardins

Le parc national vous invite à profiter de l’hiver en famille ou entre amis. Soyez les premiers à rencontrer Thomas Fortin dans son refuge en bois rond ou à admirer le panorama du sentier de la Chouenne à la lueur des flambeaux.

Rencontre avec Thomas Fortin

Venez tester vos connaissances avec le rallye des Pointus et venez rencontrer nul autre que Thomas-Fortin, coureur des bois et gardien de territoire. Il vous attend au refuge Pointu, avec des breuvages chauds, des histoires et anecdotes sur les Grands-Jardins. Venez découvrir le cœur du parc et son ambiance de Grand Nord québécois.

Quand : jeudi 29 décembre, entre 11 h et 15 h au refuge Pointu No2 (Départ du refuge de la Galette, sentier no 3 puis sentier no 6 en suivant les indications du refuge Pointu : 4,7 km)

Activité gratuite

Activités de soirée aux flambeaux

Découvrez le sentier La Chouenne à la lueur des flambeaux et admirez le panorama de l’astroblème sous les étoiles. Au retour, venez-vous réchauffer autour d’un feu de camp et griller quelques guimauves en dégustant un breuvage chaud. Un garde-parc naturaliste sera sur place pour animer la veillée au feu.

Quand : Vendredi, 30 décembre de 18 h à 21 h au centre de services Mont-du-lac-des-Cygnes

Coût : 18 ans et plus : 10$ (taxes et autorisation d’accès en sus)

Enfants 17 ans et moins : gratuit en contexte familial

Le centre de services Mont-du-lac-des-Cygnes est ouvert de 9 h à 16 h du 24 décembre au 8 janvier, mais fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Pour tous les détails, consultez le site Internet des Grands-Jardins www.sepaq.com/pq/grj/ sous l’onglet activités de plein air et activités de découverte.