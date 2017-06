Des activités scientifiques pour toute la famille… …de la Terre, jusqu’au ciel‼!

Il y a 400 millions d’années, ce que nous appelons « Charlevoix » naît : une météorite de 130 milliards de tonnes frappe la surface de notre planète à une vitesse d’environ 20 kilomètres par seconde, laissant derrière le onzième plus grand cratère d’impact du monde. Le relief de Charlevoix est donc une conséquence directe de cet événement extrêmement violent, et nous y vivons!

Pour mieux comprendre l’ampleur du cataclysme et de ses répercussions, l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix, situé à La Malbaie, offre à tous des activités de découverte des plus intéressantes. Sa collection de pierres reliées aux impacts météoritiques est l’une des plus impressionnantes au Canada. De plus, une grande maquette 3D interactive permet de visualiser d’un coup d’œil l’ensemble de la région. Gageons que vous n’avez jamais pris des météorites dans vos mains. Là-bas, ce sera votre chance !

Après votre visite, vous aurez envie d’aller faire des découvertes sur le terrain. Une excursion guidée en bordure du majestueux fleuve St-Laurent dans le secteur de Cap-à-l’Aigle vous permettra de mieux comprendre la géologie tourmentée de Charlevoix. En effet, la région étant localisée à la limite des basses-terres du St-Laurent et du bouclier canadien, la diversité des affleurements rocheux est la plus concentrée du St-Laurent! Ce sera le moment de monter votre propre collection de roches charlevoisiennes. Les enfants adorent !

Vous préférez y aller à votre rythme? L’application pour téléphones intelligents Parcours géologique Charlevoix vous permet de découvrir par vous-mêmes des sites intéressants à la grandeur de Charlevoix et ce, grâce à la géolocalisation.

Les soirées estivales, quant à elles, sont l’affaire de l’Observatoire astronomique de Charlevoix. Les animateurs scientifiques vous feront découvrir les mystères du ciel étoilé grâce à leurs fascinantes présentations multimédias interactives, ainsi qu’à l’aide de leur télescope. Profitez-en pour ramener une de leurs superbes astrophotographies!

Vous le verrez, Charlevoix, c’est littéralement une région sculptée par le ciel‼!

Pour informations : www.astroblemecharlevoix.org