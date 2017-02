Accident de motoneige à Grand-Fonds

Un accident est survenu vers 13h 30 aujourd’hui sur un sentier de motoneige non loin du Mont Grands-Fonds. Selon la Sureté du Québec, il s’agirait d’une collision entre une motoneige et une dameuse de sentier. Un blessé a été évacué des sentiers et transporté par ambulance vers le centre hospitalier de La Malbaie. On ne craindrait pas pour sa vie. Plus de détails à venir.