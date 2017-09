Un accident brise le rêve de J-P Thibodeau

Une terrible chute de vélo trois jours avant la course a empêché l’athlète originaire de Baie-Saint-Paul de participer au Championnat du monde à Penticton en Colombie-Britannique. Sa participation au championnat panaméricain encore incertaine.

Par Gilles Fiset

Ce n’est que quelques jours avant son épreuve qui se déroulait le 23 août que le malheur arrive. « Le dimanche 20 août, le lendemain de mon arrivée sur place, je suis sorti m’entrainer un peu en vélo et, en revenant vers l’hôtel, il y a un piéton qui est sorti de nulle part. On a eu une collision et je suis mal tombé », relate l’athlète un ton d’amertume dans la voix. « Je me suis déchiré des ligaments dans l’épaule et donc, je n’ai pas pu faire la compétition. J’ai été spectateur de la compétition pour laquelle je m’entrainais depuis 11 mois », ajoute Jean-Philippe dont le moral « n’est pas au top », selon ses propres mots. « J’avais tout mis en place pour faire une grosse performance et je n’ai même pas pu vivre l’expérience. C’est ça qui me fait mal au cœur. C’est pire que de dire qu’on a mal performé. En plus, je ne peux même pas me dire de passer à la course suivante, je ne peux pas totalement m’entrainer », confie le triathlonien.

Jean-Philippe a tout de même recommencé à courir et faire du vélo sur place pour plus de sécurité. Il va essayer de nager de nouveau dans quelques jours. C’est à ce moment qu’il sera fixé à savoir s’il participera, ou non, au prochain championnat panaméricain le 16 septembre en Utah. « Je pense que ça va être correct pour y aller, mais c’est certain que je ne serai pas au sommet de me forme côté natation. C’est dommage parce que je donnais beaucoup d’importance à cette course, il y a beaucoup de sous à faire », dit le triathlonien au téléphone.

Les tristes événements sont survenus après une seconde place au crosstriathlon de Canmore en Alberta, le 6 août dernier.